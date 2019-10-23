Для российских сирот построили аварийный дом и выселили их

В городе Шумиха Курганской области сирот поселили в специально построенный для них дом, который через год признали аварийным. После этого их выселили на улицу. Об этом изданию Ura.ru рассказала местная жительница Марина Шалыгина.
«Подвала и фундамента как таковых не было, бетонные плиты просто лежали на земле», — вспоминает она. Кроме того, стены дома начали отходить, в них образовались 7-сантиметровые щели, в квартирах стало холодно. Вскоре у жильцов дома начались проблемы с канализацией.
«Я жила на первом этаже, вода из подвала поднималась ко мне в квартиру. После того как дом признали аварийным, нас выселили из квартир на улицу. Третий год вынуждены снимать жилье», — добавила Шалыгина.
По информации издания, занимавшуюся строительством дома компанию «Стройлайт» судили за нарушения требований безопасности и обязали реконструировать здание. Однако за три года решение суда так и не было исполнено, отметила девушка.
В 2018 году власти Чановского района Новосибирской области подали в суд на девушку-сироту с требованием восстановить перегородку в выданной ей в аварийном доме квартире. Она разобрала стену, так как та частично обвалилась сама. О произошедшем девушка уведомила муниципалитет.