Живущую в аварийном доме сироту решили засудить за обвалившуюся стену

Власти Чановского района Новосибирской области подали в суд на девушку-сироту с требованием восстановить перегородку в выданной ей квартире, передает РИА Новости.

Жилье россиянке предоставили в аварийном доме. Она разобрала стену, так как та частично обвалилась сама. О произошедшем девушка уведомила муниципалитет.

Судебное заседание назначено на 24 декабря.

Скандал стал причиной проверки всех выделенных детдомовцам квартир в области.

«Работа комиссии инициирована после жалоб от детей-сирот, проживающих в Чановском районе, на качество предоставленного жилья», — отмечается в сообщении на сайте администрации региона.

9 декабря в Улан-Удэ задержали замминистра ЖКХ Бурятии по подозрению в мошенничестве с жильем для сирот на 195 миллионов рублей.

18 октября сообщалось, что уже второй по счету сирота из Челябинской области намеренно инсценировал преступление, чтобы попасть в колонию из-за невозможности проживать в предоставленной властями аварийной квартире.

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