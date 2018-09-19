Более 400 сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года

450 детей-сирот получили жилье на территории Московской области с начала года, сообщила исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 сентября.

«Всего в этом году в Подмосковье жильем обеспечат 748 сирот в 63 муниципальных образованиях. На эти цели из бюджета Московской области выделено более 1,9 миллиарда рублей», — рассказала Забралова.

По ее словам, из 450 предоставленных квартир, 275 находятся в домах-новостройках. «Ребята получают благоустроенные квартиры, где есть все необходимое. В них можно сразу переезжать и жить», — подчеркнула она.

26 июня губернатор региона Андрей Воробьев вручил ключи от квартир 13 детям-сиротам в Химках. Квартиры укомплектованы мебелью и техникой. Средства на это были выделены из внебюджетных источников. Глава региона пожелал ребятам счастливой жизни и выразил надежду на то, что они смогут самореализоваться.