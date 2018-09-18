Власти Подмосковья рассказали о подготовке приемных семей

Более 1,5 тысячи детей-сирот устроили в приемные семьи с начала года, сообщила исполняющий обязанности первого зампреда правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 18 сентября.

«В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. В январе — августе их посетили уже 1,5 тысячи потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы», — рассказала она.

Кроме того, чиновница отметила эффективность работы служб для сопровождения замещающих семей. По ее словам, 566 человек, прошедших школу в этом году, взяли к себе детей.

Зампред уточнила, что в настоящий момент в Подмосковье насчитывается около 4 тысяч приемных семей, 256 из которых созданы в этом году.

В июле прошлого года из регионального бюджета были выделены дополнительные 240 миллионов рублей на покупку квартир детям-сиротам.