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Власти Подмосковья отчитались о ситуации с сиротами

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Около 1,3 тысяч детей-сирот обрели семьи в Московской области с начала года, проинформировала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова. Ее слова в пятницу, 3 августа, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В регионе работает 72 школы подготовки приемных семей. В январе–июле их посетило уже 1,4 тыс. потенциальных усыновителей. Занятия в них проводят психологи, социальные педагоги, медики, юристы», — рассказала она.

Забралова отметила, что службы для сопровождения замещающих семей продолжают демонстрировать свою эффективность. В текущем году 530 человек, которые прошли программу подготовки приемных родителей, взяли детей, уточнила она.

Всего в Подмосковье насчитывается чуть более четырех тысяч приемных семей, 214 из которых созданы в этом году.

26 июня губернатор региона Андрей Воробьев вручил ключи от новых квартир детям-сиротам в Химках. По его словам, власти должны заботиться о социально незащищенной категории граждан. Он напомнил, что в прошлом году из областного бюджета были выделены дополнительные средства на приобретение жилья сиротам. Кроме того, отметин он, в области большинство сирот проживают в приемных семьях, а не в детдомах.
Также глава региона пожелал молодым людям найти свое место в жизни.

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