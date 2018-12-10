Замминистра строительства похитил 195 миллионов «сиротских» в Бурятии

В воскресенье, 9 декабря, вечером в Улан-Удэ задержан заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия 55-летний Сергей Рыбальченко, а также 35-летний индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев. Об этом «Ленте.ру» сообщил Дмитрий Столяров, официальный представитель республиканского следственного управления СКР.

Он уточнил, что и чиновнику, и бизнесмену уже предъявлены обвинения в хищении мошенническим путем по меньшей мере 195 миллионов рублей из бюджета. Следствие намерено ходатайствовать об аресте обоих.

«По версии следствия, в 2015 году Домшоев заключил государственный контракт на возведение для детей-сирот в селе Сотниково 254 жилых помещений, на общую сумму свыше 195 миллионов рублей. Однако строительство велось с грубым нарушением регламентов, и в итоге все они имели критические дефекты, делающие их непригодными для эксплуатации. Тем не менее Сергей Рыбальченко подписал все акты приема работ», — рассказал Дмитрий Столяров.

По словам официального представителя республиканского управления СКР, следствие полагает, что все дома были возведены специально для создания видимости исполнения государственного контракта. Во время работ полностью отсутствовал строительный и авторский контроль, а материалы самостоятельно заменялись на более дешевые.

Скандал в селе Сотниково разгорелся в конце 2015 года. Тогда правительство республики отчиталось о том, что все дети-сироты получили индивидуальное жилье. Однако вскоре стало известно, что дома не пригодны для проживания: здания имели трещины, в том числе сквозные, и не имели нормальной вентиляции, что привело к появлению плесени. Только в феврале 2018 года через суд сироты добились проведения экспертизы. По ее итогам и были задержаны замминистра строительства и предприниматель.

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