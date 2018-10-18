Сирота не захотел жить в выданном ему гнилом бараке и намеренно сел в тюрьму

Сирота из Челябинской области Алексей Комедько совершил кражу и сдался полиции, чтобы попасть в тюрьму и привлечь внимание к своей проблеме с жильем. Об этом Znak.com рассказал глава региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Василий Катанэ.

Молодой человек жил в квартире в полуаварийном бараке, которую ему выдали чиновники по закону о сиротах. Когда он получал жилье, в здании был свежий косметический ремонт, но при заселении выяснилось, что жить там невозможно: из-за сырости почти сразу отпали новые обои, начали гнить стены и потолок, под полом жили мыши и муравьи, горячей воды и ванной не было, канализация неисправна. Комедько пытался жаловаться в прокуратуру, но там ему сообщили, что помещение соответствует нормам и при получении жилья он подписывал отказ от претензий.

Сирота рассказал правозащитникам, что решил сесть за решетку, когда из новостей узнал историю другого сироты из Челябинской области Сергея Антипина — он специально нарушил закон, чтобы не бомжевать, и, попав в колонию, при помощи членов ОНК добился выделения ему положенного жилья. По слова Комедько, он взял телефон родственницы и пришел с ним в отдел полиции писать явку с повинной. У него уже была условная судимость за кражу, поэтому ему дали 2,5 года строгого режима и отправили в ИК-11 в Кыштыме.

«Несколько дней назад мы получили обращение от Алексея. Мы изучили те документы, что есть у него на руках, и считаем, что с ним обошлись некрасиво. И думаем, что все можно исправить. Сейчас готовим запросы во все органы, связанные с процедурой выдачи квартиры», — сказал Катанэ. Он добавил, что общественники надеются решить проблему сироты в течение семи-восьми месяцев.

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