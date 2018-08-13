Суд обязал маленьких детей погасить миллионный долг за ипотеку умершей матери

Уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой поручено оказать помощь проживающим в поселке Дубровка трем мальчикам, которые после смерти матери вместе с квартирой получили в наследство ее ипотеку. Об этом говорится на сайте омбудсмена.

Женщина развелась с отцом семейства Алексеем Березиным в 2009 году, в 2013-м взяла ипотеку на двухкомнатную квартиру, а в апреле 2015-го умерла. Мужчина занялся воспитанием детей, которым досталась квартира, но за ипотеку не платил. Он рассказал телекомпании «Южный Урал», что его зарплаты охранника с трудом хватало на еду и одежду. В итоге семья задолжала банку более миллиона рублей.

Из-за долгов Красноармейский районный суд постановил взыскать сумму долга и саму квартиру. Березин обжаловал решение суда, поэтому пока оно не вступило в силу.

15 августа Павлова посетит поселок, чтобы обсудить ситуацию с местными чиновниками и кредиторами. Ее команда надеется договориться с банком о мирном урегулировании спора либо обратиться в Арбитражный суд и начать процедуры реструктуризации долга в рамках проекта «Банкротство в подарок». 16 августа пройдет рассмотрение апелляционной жалобы в областном суде.

В середине октября прошлого года чиновники города Шадринска Курганской области пытались выселить трехлетнего ребенка после смерти матери, которая получила муниципальную квартиру как сирота. После того как история получила широкий резонанс, мэрия передумала лишать мальчика жилья.

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