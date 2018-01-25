Выселенная в коммуналку мать восьмерых детей вернула госнаграду

Мать восьмерых детей Юлия Вольф вернула главе Башкирии Рустэму Хамитову медаль материнской славы после того, как ее семью выселили из аварийного жилья в коммуналку, сообщает «Комсомольская правда в Уфе».

По данным издания, женщина выразила протест решению властей заселить ее и детей в комнату площадью 12 квадратных метров в квартире на окраине Уфы, где уже прописана другая семья. Вольф объяснила, что это произошло, поскольку она стояла на очереди на улучшение жилищных условий и жила с детьми в квартире родителей. Она пояснила, что обращалась и в администрацию главы республики, и в мэрию, но тщетно.

«С учетом приоритетного права нам должны дать квартиру, где на каждого человека приходилось бы по 14 квадратных метров. Но этого не сделано. (...) Какие чувства испытываю? Жалость и негодование! Эта награда, как показало время, — обычная блестящая побрякушка, не дающая ничего», — сказала Вольф.

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Начальник управления по работе с обращениями и приему граждан города Искандер Ахметвалеев сказал журналистам, что еще не было случаев, чтобы женщины возвращали ордена «Материнской славы», но отметил, что сделать ничего не может:

«жилищный вопрос стоит очень остро везде, кроме села». «Горожан часто расселяют в такое же по площади жилье. По закону это нормально, все чисто», — заверил он.

В итоге женщина получила обратно свою почетную награду, выданную главой республики в 2007 году.

В октябре прошлого года своей квартиры не дождался ветеран Великой Отечественной Владимир Ручкин. После 12 лет борьбы за новое жилье он умер в прогнившем аварийном доме в подмосковной деревне Исаково.

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