Сироты Приморья объявили голодовку в центре Владивостока

Шесть жительниц Приморья установили палатку на центральной площади Владивостока и объявили голодовку в знак протеста против отсутствия жилья, положенного им по закону как детям-сиротам, сообщает «Интерфакс».

«Нам негде жить, мы будем голодать, пока не будет решен наш вопрос», — пояснила причины протеста одна из сирот.

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Другая участница акции рассказала, что три года назад была 509-й в очереди на жилье, а сегодня — 429-я. «Такими темпами я никогда не получу квартиру», — сказала она.

Отмечается, что сироты отказались от наблюдения врачей и предложения поговорить с вице-губернатором Приморья в здании администрации.

По данным агентства, вопрос находится на контроле у временно исполняющего обязанности главы края Андрея Тарасенко, который находится с рабочей поездкой в Китае. Представитель администрации пояснил, что аукционы на закупку жилья для детей-сирот постоянно срываются: половина объявленных тендеров признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

По официальной информации, в очереди на квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. Для обеспечения их жильем необходимо более 8 миллиардов рублей. На 2018 год в бюджете края выделен почти миллиард рублей: до конца года планируется приобрести около 300 квартир.

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