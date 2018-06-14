Голодавшие в Приморье сироты согласились прекратить протест

Во Владивостоке шестеро выпускников детдома, поставивших палатку на центральной площади города, требуя положенного им по закону жилья, прекратили голодовку. Об этом в четверг, 14 июня, передает РИА Новости.

Они согласились на временное проживание в общежитии местного колледжа. Ранее сообщалось, что ситуацию взял на контроль врио главы края Андрей Тарасенко.

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В среду одна из участниц протеста заявила, что будет голодать, пока не решится вопрос с жильем. Другая же рассказала, что за три года она с 509-го места в очереди на квартиру переместилась только на 429-е. Сироты отказались от наблюдения врача и предложения встретиться с вице-губернатором региона.

В администрации края, в свою очередь, отметили, что аукционы на закупку жилья для детей-сирот срываются из-за отсутствия заявок на половине из проведенных тендеров.

Своего крова над головой в регионе ожидают 7040 выпускников детдомов. На эти цели требуется потратить восемь миллиардов рублей. В бюджете края на 2018 год выделено около миллиард рублей, чего должно хватить на покупку 300 квартир.

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