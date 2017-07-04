На Урале возбудили дело из-за предоставления сироте полуразрушенного дома

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту предоставления девушке-сироте непригодного для жизни дома. Об этом во вторник, 4 июля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Обращение поступило от жительницы города Усть-Катав. При проверке выяснилось, что дом, который приобрели для девушки местные власти, почти развалился из-за дождей и паводков.

«Несущая способность фундамента и стен жилого дома нарушена в результате интенсивного увлажнения паводковыми и атмосферными водами, выявлены разрушения их переувлажненных конструктивных элементов от промерзания в холодный период года», — пояснили эксперты.

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Отмечается, что проводить капитальный ремонт в этом случае бессмысленно.

Как установила прокуратура, администрация Усть-Катава купила дом в 2014 году для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Позже его решили передать девушке-сироте, но проверять состояние не стали. Она обращалась в следственные органы, однако ей несколько раз отказывали в возбуждении дела.

Сейчас чиновникам вменяется превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК). Суд обязал администрацию Усть-Катава предоставить девушке благоустроенное жилье.