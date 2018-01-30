Малоимущая мать-одиночка пожаловалась мэру и пожалела

Глава администрации города Заволжска в Ивановской области Алексей Предтеченский отчитал мать-одиночку, получившую квартиру без сантехники, сообщает Ura.ru.

Судя по видеозаписи беседы, попавшей в распоряжение издания, сирота, получившая квартиру от государства, пожаловалась мэру, что в квартире отсутствует сантехника и косметический ремонт. На это глава города отметил, что она должна радоваться, что государство предоставило ей жилье, поскольку большинство малоимущих горожан стоят в очереди. В качестве примера для подражания чиновник назвал себя: по его словам, он прослужил в прокуратуре 25 лет и сам заработал на свою квартиру и обучение детей.

Материалы по теме «Мучение, а не жизнь» Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей

Предтеченский рекомендовал просительнице самой сделать ремонт. Женщина сообщила, что ей страшно заходить в квартиру с ребенком, и на дополнительные расходы у нее нет средств, на что мэр ответил: «Вы какого хера рожаете детей-то?»

По данным издания, квартира, которую предоставили женщине с грудным ребенком, действительно в плохом состоянии: там разбита сантехника и неисправна плита.

В октябре прошлого года аналогичный тон беседы с журналистами задал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. На вопрос, вернет ли правительство области компенсации за детский сад, губернатор ответил: «Нет». На уточняющий вопрос, почему, он сказал: «По кочану». Позднее он принес извинения и передал журналистке, опубликовавшей запись разговора, вино и цветы.

Осенью 2017 года общественный резонанс помог чиновникам Курганской области пересмотреть свое решение о выселении трехлетнего мальчика из квартиры после смерти его матери-сироты. В мэрии Шадринска пришли к выводу, что «позиция администрации города в данном вопросе полностью на стороне несовершеннолетнего».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!