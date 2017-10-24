Ответивший журналистке «по кочану» губернатор подарил ей цветы и вино

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал через своего помощника букет цветов и бутылку вина журналистке, которой на один из ее вопросов на брифинге ответил «по кочану». Об этом написала сама корреспондент на своей странице в Facebook.

«Пришел помощник губернатора Денис Калиновский. Принес цветы и брют. Сказал, что от губернатора, и что Антон Андреевич приносит извинения. После того как Денис ушел, девочки в редакции сказали, что букет очень красивый. И что он мотивирует их на то, чтобы ходить на брифинги и задавать губернатору неудобные вопросы (ну, чтобы потом такой букет подарили)», — написала Оксана Майтакова.

Ранее 20 октября Антон Алиханов объяснил отсутствие компенсаций за детский сад малообеспеченным семьям с детьми «кочаном» и попросил не возвращаться к этому вопросу. Аудиозапись беседы была опубликована на сайте «Нового Калининграда». На вторник, 24 октября, ее прослушали свыше 11 тысяч раз.

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Позже глава министерства социальной политики региона Анжелика Майстер пояснила, что при порядке начисления социальных выплат при рождении ребенка и компенсации за детский сад стал применяться критерий нуждаемости.