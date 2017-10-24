Ответивший журналистке «по кочану» губернатор подарил ей цветы и вино

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал через своего помощника букет цветов и бутылку вина журналистке, которой на один из ее вопросов на брифинге ответил «по кочану». Об этом написала сама корреспондент на своей странице в Facebook.
«Пришел помощник губернатора Денис Калиновский. Принес цветы и брют. Сказал, что от губернатора, и что Антон Андреевич приносит извинения. После того как Денис ушел, девочки в редакции сказали, что букет очень красивый. И что он мотивирует их на то, чтобы ходить на брифинги и задавать губернатору неудобные вопросы (ну, чтобы потом такой букет подарили)», — написала Оксана Майтакова.
Ранее 20 октября Антон Алиханов объяснил отсутствие компенсаций за детский сад малообеспеченным семьям с детьми «кочаном» и попросил не возвращаться к этому вопросу. Аудиозапись беседы была опубликована на сайте «Нового Калининграда». На вторник, 24 октября, ее прослушали свыше 11 тысяч раз.
Позже глава министерства социальной политики региона Анжелика Майстер пояснила, что при порядке начисления социальных выплат при рождении ребенка и компенсации за детский сад стал применяться критерий нуждаемости.