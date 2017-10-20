Калининградский губернатор сослался на кочан в разговоре о соцвыплатах

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил отсутствие компенсаций за детский сад малообеспеченным семьям с детьми «кочаном». Вопросы главе региона на эту тему можно услышать в аудиозаписи, опубликованной на сайте «Нового Калининграда».

Издание уточняет, что диалог с губернатором был записан в пятницу, 20 октября, после рассмотрения региональным кабинетом министров проекта бюджета на 2018 год. На вопрос, вернет ли правительство области компенсации за детский сад, губернатор ответил: «Нет». На уточняющий вопрос, почему, он сказал: «По кочану». Журналист выразил возмущение этими словами, но Алиханов заявил, что это «серьезный ответ».

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Глава региона пояснил, что только 56 процентов компенсаций выдавались адресно, и «очень много людей» в них не нуждались, после чего попросил больше не задавать подобных вопросов.

Издание напоминает, что семьи с детьми лишили компенсаций за детские сады год назад — выплаты решили назначать только тем, кто официально является малоимущим. Также областные власти сократили число получателей региональных пособий, которые выплачиваются единожды при рождении ребёнка. После того, как в декабре 2016 года это решение вызвало возмущение, исполняющий обязанности губернатора Алиханов обещал постараться «по итогам первого полугодия вернуть все обратно».