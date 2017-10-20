Бывший новосибирский губернатор получил три года условно

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко приговорен к трем годам условно за превышение полномочий. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает РИА Новости.

Решение принято Центральным районным судом Новосибирска.

В последнем слове Юрченко назвал дело сфабрикованным и заявил, что оно построено на домыслах и предположениях.

Накануне суд признал бывшего губернатора виновным в превышении полномочий. Обвинение просило для него четырех лет колонии.

Суд выяснил, что Юрченко дал письменное указание директору государственной компании «ГазТрансКом» отменить аукцион на продажу земельного участка в центре города и заключить договор с конкретной компанией. Ущерб превысил 14 миллионов рублей. Кроме того, расследовалось еще одно дело, по поводу подписанного в мае 2012 года якобы незаконного распоряжения о переводе земельного участка из земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Позже его закрыли за отсутствием состава преступления.

В мае 2017 года против супруги Юрченко Натальи было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что она не уведомила власти о наличии вида на жительство в Австрии.

В марте 2014 года президент России Владимир Путин уволил Юрченко в связи с утратой доверия.