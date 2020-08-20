Появились подробности госпитализации Навального с отравлением

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный получил острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном). Такой предварительный диагноз поставили врачи. Подробности госпитализации сообщает Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник.

Telegram-канал Baza уточняет, что речь может идти об оксибутирате натрия. Этот сильный психодиcлептик соленый на вкус, не имеет цвета и запаха.

По данным LIFE SHOT, во время полета из Томска в Москву Навальный ушел в туалет самолета и долго не выходил. Позже пассажиры услышали его крик о помощи. Ему вызвали скорую, экипаж приземлился в Омске. Когда появилась бригада медиков, блогер открыл глаза, но не мог разговаривать. Мужчину госпитализировали прямо на взлетной полосе аэропорта и доставили в токсикореанимацию Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится на аппарате ИВЛ. Baza отмечает, что Навальный находится в коме II-й степени.

Врачам приближенные Навального сказали, что ему стало плохо после энергетика. При этом в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш писала, что во время перелета он пил только чай.

В 2019 году Навальный уже попадал в больницу из-за аллергии. Тогда его доставили в клинику из спецприемника, где он отбывал 30 суток за организацию несогласованной акции. Сам оппозиционер и его сторонники считали, что его отравили. Химико-токсикологический анализ не выявил отравляющих веществ в организме.