Кремль прокомментировал госпитализацию Навального

В Кремле призывают не строить предположения о причинах болезни оппозиционера Алексея Навального и дождаться результатов анализов. Так на данные СМИ об отравлении блогера отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 20 августа.

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Песков отметил, что если Навальному потребуется выезд из страны на лечение, соответствующие обращения оперативно рассмотрят.

«В Кремле желают скорейшего выздоровления Навальному», — сказал он.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо на борту самолета во время полета из Томска в Москву. После экстренной посадки его госпитализировали в омскую больницу. Позже стало известно, что он впал в кому. Издание Baza писало о коме второй степени.

Врачи поставили предварительный диагноз — острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном). Предположительно, это был оксибутират натрия — cильный психодиcлептик. По словам заместителя главврача больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолия Калиниченко, отравление — лишь одна из версий. По последним данным, состояние блогера стабилизировалось, медики продолжают интенсивную терапию.