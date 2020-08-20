Появились подробности состояния Навального

Состояние блогера Алексея Навального стабильное, медики продолжают интенсивную терапию. Подробности журналистам рассказал заместитель главного врача больницы №1 Омска Анатолий Калиниченко, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Калиниченко добавил, что врачи получили несколько десятков исследований параметров крови, проверили работу головного мозга, других органов и систем. Он также заявил, что «врачи занимаются спасением жизни» Навального и уточнил, что повреждения травматического характера исключены.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, есть ли угроза жизни оппозиционера, Калиниченко сказал, что «пока пациент не выписался из больницы, всегда есть какая-то угроза жизни».

Ранее Калиниченко заявил, что у врачей нет уверенности в том, к такому состоянию Навального привело отравление — оно рассматривается как одна из возможных причин. По его словам, это могло произойти из-за других острых состояний.