В S7 отреагировали на экстренную посадку самолета с отравившимся Навальным

В авиакомпании S7 отреагировали на экстренную посадку самолета с оппозиционером Алексеем Навальным, который был госпитализирован с отравлением и сейчас находится в коме, сообщает РИА Новости.

Представитель компании заверил, что во время полета блогер ничего не пил и не ел.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отмечала, что мужчина пил только чай. При этом врачам скорой сопровождающие его люди сказали, что он выпил энергетик. По информации издания Baza, перед посадкой на борт Навальный заходил в кофейню в аэропорту и пил там чай.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет пришлось сажать в Омске, медики отвезли его в городскую больницу скорой помощи. Навальный находится в отделении токсикореанимации. Он впал в кому и подключен к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Предварительный диагноз — острое отравление неустановленным психодиcлептиком (галлюциногеном). Предположительно, это был оксибутират натрия. На вкус он соленый, не имеет цвета и запаха, считается сильным психодиcлептиком.