Трамп ответил на вопрос об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Вашингтон наблюдает за ситуацией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что официальные лица США внимательно изучают ситуацию вокруг произошедшего с Навальным. Трамп не стал давать никаких дополнительных комментариев о ситуации.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Его пресс-секретарь Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета оппозиционер ничего не ел и выпил только чай в кофейне Томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.