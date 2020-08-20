Названы исключенные у Навального диагнозы

У госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального нет признаков инсульта, инфаркта и инфекций, в том числе коронавирусной. Исключенные диагнозы назвал заместитель главврача городской больницы станции скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко, передает «Интерфакс».

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В минздраве Омской области заявили, что решение о транспортировке Навального из городской больницы примет консилиум, передает издание «Подъем».

Навальный находится в естественной коме, ему проводят искусственную вентиляцию легких. Калиниченко говорил, что пациента начали реанимировать с первых минут после поступления в больницу, его удалось стабилизировать.

Позднее к блогеру в реанимацию пустили его жену Юлию Навальную, соблюдая при этом все санитарные нормы, сообщили в областном минздраве. Она встретилась с главврачом больницы Александром Мураховским, он рассказал ей о состоянии пациента и оказываемой медпомощи. По его словам, женщина осталась удовлетворена результатами встречи.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипажу совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — отравление неустановленным психодислептиком (галлюциногеном). Его пресс-секретарь утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.