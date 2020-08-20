Омский минздрав рассказал о характере комы Навального

Госпитализированный в больнице Омска оппозиционер Алексей Навальный находится в искусственной коме, ему продолжают проводить искусственную вентиляцию легких. О характере комы рассказали в минздраве Омской области, передает ТАСС.

О введении Навального в медикаментозную кому без указания источника сообщало издание NGS55.ru. По его данным, это было сделано для подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам заместителя главврача больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Анатолия Калиниченко, интенсивные реанимационные мероприятия начали проводить с первых минут после того, как Навальный поступил в учреждение, его удалось стабилизировать, пишет «Интерфакс». Медик добавил, что «на эту минуту времени» это хороший прогностический признак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле желают скорейшего выздоровления Навальному. Он добавил, что пока не надо строить предположения о причинах его состояния, а дождаться результатов анализов. Песков отметил, что если Навальному понадобится выехать из страны на лечение, обращение оперативно рассмотрят.

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