Стало известно об алкоголе в организме Навального перед госпитализацией

Блогер Алексей Навальный накануне госпитализации с подозрением на отравление употреблял алкоголь. Об этом стало известно Telegram-каналу Life Shot.

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При поступлении в омскую больницу утром врачи обнаружили в его организме 0,2 промилле алкоголя. По данным Life Shot, Навальный выпивал в деревне Кафтанчиково Томской области приблизительно до двух часов ночи.

Журналисты также не исключают, что такое состояние у Навального — результат взаимодействия медицинских препаратов, предварительно оксибутирата натрия, и алкоголя.

О госпитализации Навального стало известно ранее 20 августа, ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, Навального отвезли в местную больницу. Позднее сообщалось о том, что он впал в кому.

Предварительный диагноз, поставленный медиками — острое отравление неустановленным психодислептиком (галлюциногеном). Предположительно, это был оксибутират натрия — cильный психодислептик. Сопровождавшие Навального во время полета сказали врачам, что оппозиционер выпил энергетик, однако его пресс-секретарь утверждает, что он пил только чай.

Сейчас состояние блогера стабильное, медики продолжают интенсивную терапию.