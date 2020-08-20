Стали известны детали пребывания Навального в селе Кафтанчиково

Блогер Алексей Навальный, госпитализированный с отравлением, накануне участвовал в застолье в селе Кафтанчиково Томской области и употреблял спиртное. Детали его пребывания там стали известны Telegram-каналу Life Shot.

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По информации газеты «Московский комсомолец», уже в самолете он мог принять снотворное, которое не совместимо с алкоголем.

Ранее стало известно, что в организме блогера при поступлении в омскую больницу нашли 0,2 промилле алкоголя. 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, пострадавшего отвезли в местную больницу. Позднее сообщалось о том, что он впал в кому.

Предварительный диагноз, поставленный медиками — острое отравление неустановленным психодислептиком (галлюциногеном). Сопровождавшие Навального во время полета сказали врачам, что оппозиционер выпил энергетик, однако его пресс-секретарь утверждает, что он пил только чай.