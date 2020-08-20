Жену Навального пустили к нему в реанимацию

Жену блогера Алексея Навального Юлию спустя некоторое время пустили к нему в реанимацию омской больницы скорой помощи, где он находится в состоянии естественной комы, сообщила пресс-служба областного Минздрава во «ВКонтакте».

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В публикации сказано, что Юлия Навальная встретилась с главным врачом больницы, который проинформировал ее о состоянии пациента и оказываемой ему медицинской помощи. По просьбе женщины врачи организовали для нее посещение палаты, где находится ее муж. При этом были соблюдены все санитарные нормы.

«Его состояние стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Результатами встречи супруга Алексея Навального осталась удовлетворена», — сказал главврач Александр Мураховский.

Алексею Навальному стало плохо утром в четверг, 20 августа, во время перелета из Томска в Москву. Экипажу пришлось делать экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — отравление неустановленным психодислептиком (галлюциногеном). Его пресс-секретарь утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле отреагировали на произошедшее и заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.