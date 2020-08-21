Московские и омские врачи собрали консилиум по состоянию Навального

Врачи Омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими специалистами из Москвы собрались на консилиум по состоянию оппозиционера Алексея Навального. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

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Сейчас медики осматривают пациента, после этого они примут решение о возможности транспортировать его.

Ранее стало известно, что несколько врачей направились из Москвы в Омск для проведения расширенного консилиума. В частности, по приглашению региональных медиков, из Москвы отправились анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ имени Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени Бурденко.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.