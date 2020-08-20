Московские врачи вылетят к Навальному в Омск

Несколько врачей направятся из Москвы в Омск для проведения расширенного консилиума по болезни оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

По приглашению региональных специалистов в Омск прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ имени Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Планируется, что московские врачи прибудут в пятницу, 21 августа.

В минздраве Омской области заявили, что состояние Навального остается стабильно тяжелым. В ведомстве отметили, что были проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами. «Тактика лечения и обследования согласована», — добавили в минздраве.

Ранее заместитель главврача больницы станции скорой медпомощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко сообщил, что врачи пока не поставили Навальному окончательный диагноз. Однако они уже исключили инсульт, инфаркт и инфекции, в том числе коронавирусную, признаков которых у него не обнаружили.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.