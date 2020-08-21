В Германии заявили о готовности отправить самолет за Навальным уже ночью

Самолет из Германии готов вылететь за Алексеем Навальным уже ближайшей ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитников.

«Самолет со специалистами по пациентам, которые находятся в коме, вылетает сегодня ночью. Если Навальный будет рано утром будет транспортабелен, то самолет немедленно полетит в Берлин», — пишут немецкие СМИ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова в случае необходимости предоставить Навальному убежище. Французский лидер отметил, что происшествие с российским политиком он обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Мы очень обеспокоены ситуацией. Мы готовы предоставить любую поддержку ему [Навальному] и его семье», — сказал Макрон. Он подчеркнул, что речь идет как о предложении медицинских услуг, так и об убежище.

Накануне стало известно, что несколько врачей направятся из Москвы в Омск для проведения расширенного консилиума. По приглашению региональных специалистов в Омск прилетят анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ имени Пирогова и МНИЦ нейрохирургии имени Бурденко. Планируется, что московские врачи прибудут в пятницу, 21 августа.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Его пресс-секретарь Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета оппозиционер ничего не ел и выпил только чай в кофейне Томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.