Врач рассказал об улучшении состояния Навального

Состояние госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального улучшилось, но он по-прежнему без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал главный врач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский, передает ТАСС.

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Мураховский уточнил, что, несмотря на улучшение, состояние Навального пока не позволяет транспортировать его, так как медики не могут добиться четкой стабильности. Он добавил, что консилиум омских и московских врачей считает вопрос транспортировки пациента преждевременным — ранее стало известно, что за Навальным из Германии вылетел самолет с бригадой медиков.

По словам Мураховского, врачи рассматривают пять рабочих диагнозов, но для постановки точного понадобится еще около двух суток — в это время будут проводиться необходимые исследования. Главврач отметил, что врачи пока не могут назвать обсуждаемые версии.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.