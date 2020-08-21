Врачи заявили о невозможности транспортировки Навального

Состояние оппозиционера Алексея Навального не позволяет его транспортировать. К такому выводу пришел врачебный консилиум, рассказал журналистам главный врач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский, передает ТАСС.

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Он уточнил, что состояние пациента за ночь несколько улучшилось, «но четкой стабильности мы добиться не можем». «По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации [состояния] пациента», — заявил доктор.

Ранее стало известно, что за Навальным из Германии вылетел самолет с бригадой врачей. Одновременно с этим врачи омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими по просьбе местных медиков специалистами из Москвы собрались на консилиум по состоянию пациента.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.