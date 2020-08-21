Врач заявил об отсутствии ядов в крови Навального

Ядов или следов их пребывания в крови и моче оппозиционера Алексея Навального не выявлено, сообщил заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко. Его заявление приводит РИА Новости.

Калиниченко уточнил, что специалисты рассматривают все варианты отравления. По его словам, анализы сейчас проводят как в Омске, так и в Москве.

Ранее 21 августа главврач больницы Александр Мураховский рассказал об улучшении состояния Навального. Однако он по-прежнему без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению российских специалистов, транспортировка оппозиционера пока невозможна.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном).