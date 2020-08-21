Навального отправят в Германию

Состояние оппозиционера Алексея Навального стабилизировалось и его можно отправить в Германию на лечение. Об этом ТАСС рассказал заместитель главного врача городской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

«Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня», — заявил он.

Ранее стало известно, что немецкие врачи согласились оставить блогера на лечении в Омске. Главный врач больницы Александр Мураховский пояснил, что при перелете — во время взлета и посадки — у Навального могут возникнуть осложнения, в том числе судорожный синдром.

Основной диагноз, поставленный Навальному, — «нарушение обмена веществ». По словам Мураховского, у него произошло нарушение углеводного баланса и вызвало резкое понижение сахара в крови.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации.