В Совете Федерации вспомнили о Скрипалях после госпитализации Навального

Ситуация вокруг госпитализации оппозиционера Алексея Навального отличается от отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. О произошедшем в Солсбери вспомнил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 21 августа.

«По Скрипалям вообще мутная история, потому что, что было с ними — так никто до сих пор и не понял, за два года их никому не показали. Куда они пропали? Хотя говорят, что они живы. Почему с ними не дают интервью, почему не беседуют?», — сказал политик, предположив, что это была «операция британских спецслужб, может, удачная, может, нет».

По поводу ситуации с госпитализацией Навального Джабаров сказал, что его отравление невыгодно западным спецслужбам из-за недостаточной влиятельности оппозиционера в России.

«Я не думаю, что Запад на это пошел. Возможно, там обычный бытовой момент, трудно сказать, я не врач», — отметил сенатор, пожелав Навальному выздоровления.

Алексей Навальный попал в больницу 20 августа после того, как почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Экипаж экстренно сел в Омске, там Навального госпитализировали на скорой в отделение токсикореанимации больницы скорой помощи №1. 21 августа был объявлен основной диагноз — «нарушение обмена веществ».