На одежде и волосах Навального нашли химическое вещество

На одежде, руках, ногтях и волосах оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске, обнаружено промышленное химическое вещество 2-этилгексил дифенил фосфат. Об этом сообщается на сайте УМВД по Омской области со ссылкой на результаты хроматографического исследования.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником Навальный впал в кому Ему стало плохо в самолете. Он находится в реанимации

В ведомстве добавили, что концентрацию вещества в ходе исследования «установить не представляется возможным». «Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А.А. Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик», — уточняется в сообщении.

Информацию об обнаружении химического компонента передали врачам.

Ранее 21 августа главный врач омской больницы скорой медицинской помощи, где лежит Навальный, Александр Мураховский сообщил, что биоматериалы, взятые у пациента на анализ, исследуют в трех независимых лабораториях. По его словам, можно точно сказать, что в организме оппозиционера не нашли оксибитураты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды.

Алексей Навальный попал в больницу 20 августа после того, как почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Экипаж экстренно сел в Омске, там оппозиционера госпитализировали на скорой в отделение токсикореанимации больницы скорой помощи №1. Он находится в тяжелом состоянии.