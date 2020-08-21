Взятые у Навального анализы исследуют в трех лабораториях

Биоматериалы, взятые на анализ у госпитализированного в Омске оппозиционера Алексея Навального, исследуют в трех независимых лабораториях. Об этом сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский, передает ТАСС.

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По его словам, можно точно сказать, что в организме пациента не нашли оксибитураты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды. Мураховский добавил, что на хромотографе транспортной полиции исследовали поверхностные смывы с одежды и рук Навального, в них нашли промышленное химическое вещество «2-этилгексил дифенил фосфат».

Он объяснил, что обнаруженное вещество — это не яд, оно используется для производства целлюлозы и добавляется в полимеры, то есть промышленная химия. Медик подчеркнул, что компонент нашли не в крови или моче Навального — это исследование смыва с поверхности. Однако версия химического отравления тоже проверяется, заявил он.

Ранее заместитель главврача клиники Анатолий Калиниченко сообщил, что в крови и моче Навального не нашли ядов и следов их пребывания. После госпитализации врачи поставили оппозиционеру диагноз «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Позже его поменяли на «нарушение обмена веществ». По мнению сотрудников больницы, у Навального произошло нарушение углеводного баланса, что привело к резкому понижению сахара в крови.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился Омске. Его доставили в реанимацию омской больницы скорой помощи в отделение токсикореанимации. Он впал в естественную кому и был подключен к аппарату ИВЛ.