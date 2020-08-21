Врач объяснил обнаружение «опасного вещества» на теле Навального

Химический компонент, обнаруженный на коже и одежде находящегося в коме оппозиционера Алексея Навального, оказался обычным промышленном химикатом, который входит в состав пластикового стаканчика. Так обнаружение «опасного вещества» на теле мужчины объяснил главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

По словам главврача, медики взяли пробы поверхности кожи, одежды и ногтей пациента. Указанное химвещество найдено на теле Навального и на его вещах, а не в крови.

Ранее заместитель главврача клиники Анатолий Калиниченко говорил, что в крови и моче блогера не обнаружено ядов и следов их пребывания. По его словам, анализы проводят в Омске и в Москве.

После госпитализации врачи поставили оппозиционеру диагноз «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Позже его поменяли на «нарушение обмена веществ». По мнению сотрудников больницы, у Навального произошло нарушение углеводного баланса, что привело к резкому понижению сахара в крови.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Его доставили в реанимацию омской больницы скорой помощи, россиянин впал в естественную кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Соратники оппозиционера считают, что его могли отравить.