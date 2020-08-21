Кремль прокомментировал вопрос транспортировки Навального за границу

В Кремле не видят препятствий для транспортировки оппозиционера Алексея Навального для лечения за границу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в пятницу, 21 августа.

«Это вопрос исключительно медицинского решения. (…) Никто не видит никаких здесь в данном случае препятствий, кроме врачебного решения», — прокомментировал Песков.

Он добавил, что по закону ответственность за здоровье больного несет лечащий врач.

«Врачи делают все необходимое для установления причин плохого самочувствия пациента и для его лечения», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о людях в кабинете главного врача в больнице в Омске.

Алексей Навальный попал в больницу 20 августа после того, как почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Экипаж экстренно сел в Омске, там Навального госпитализировали на скорой в отделение токсикореанимации больницы скорой помощи №1. Предварительный диагноз — «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном).