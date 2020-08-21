Вылет самолета с Навальным в Германию задержали

Вылет самолета с оппозиционером Алексеем Навальным из Омска в Германию задержали до утра субботы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Рейс отложили из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ.

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«По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава», — отмечается в сообщении ведомства.

Немецкие медики прибыли в Омск ранее 21 августа, чтобы ознакомиться с состоянием Навального и результатами исследований. Главный врач городской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский объяснял, что состояние оппозиционера оценивается как нестабильно тяжелое и его не стоит транспортировать, чтобы не рисковать его жизнью, потому что состояние может измениться при взлете или посадке.

Основной диагноз, поставленный Навальному, — «нарушение обмена веществ». Как уточнил Мураховский, у него произошло нарушение углеводного баланса и вызвало резкое понижение сахара в крови. Медики также сообщали, что в крови и моче Навального не выявили яды или следы их пребывания.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.

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