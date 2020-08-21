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Врач объяснил отправку Навального в Германию

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Анатолий Калиниченко
Анатолий Калиниченко
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врачи Омской областной больницы заметили положительную динамику в состоянии оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил главврач учреждения Александр Мураховский, передает «Газета.ру».

«Все анализы биоматериалов, проведенные в трех разных лабораториях, признаков отравления не обнаружили. В анализах крови и мочи также не найдены и следы промышленного химического соединения «2-этилгексил дифенил фосфат», частицы которого были обнаружены на руках, т.е. интоксикация этим веществом тоже исключена», — заявил он.

Также врач объяснил, что немецкие медики оценили состояние пациента и согласились, что экстренной необходимости в транспортировке Навального нет. Кроме того, авиаперелет может представлять риск ухудшения состояния блогера. «Однако на фоне некоторого улучшения его состояния этот риск несколько уменьшается», — добавил Мураховский.

Ранее заместитель главного врача городской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявил, что состояние Навального стабилизировалось и его можно отправить в Германию на лечение. По его словам, после проведения электроэнцефалографии выяснилось, что мозг пациента находится в стабильном состоянии.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, откуда пострадавшего доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза медики поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). В Кремле заверили, что Навальный сможет отправиться на лечение за границу, если возникнет такая необходимость.

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