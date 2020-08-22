Немецкая полиция установила круглосуточное дежурство у клиники с Навальным

Немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники «Шарите» в Берлине, куда был доставлен российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом правоохранители рассказали РИА Новости.

Они подтвердили, что останутся охранять здание всю ночь и что такой уровень обеспечения безопасности связан с госпитализацией Навального.

По данным агентства, около «Шарите» дежурят два микроавтобуса полиции, еще один расположен возле подъезда в приемный покой. Наряды правоохранителей патрулируют территорию, а одна из групп стоит возле центрального входа в клинику.

Днем 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.