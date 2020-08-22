Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите», сообщает РИА Новости.

Около 11:30 по московскому времени к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы. Навального на носилках занесли внутрь.

Ранее глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет из Омска рассказал, что медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Жену оппозиционера Юлию предупреждали о рисках при транспортировке супруга на самолете в Германию. Однако она подписала заявление, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете и подготовила все документы для вылета.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.