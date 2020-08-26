Навальному в омской больнице провели 59 анализов

Медики Омской городской клинической больницы скорой помощи провели оппозиционеру Алексею Навальльному 59 разных анализов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

Уточняется, что за время пребывания Навального в Омске ему сделали 8 биохимических исследований крови, 11 исследований кислотно-основного состояния крови, 6 общих анализов крови, 5 электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы и 4 общих анализа мочи.

Ранее 26 августа омские врачи ответили на критику лечения оппозиционера. Они выпустили открытое письмо, в котором заявили, что пациент остался жив «благодаря профессионализму специалистов омской медицины». Врачи боролись за его жизнь 44 часа, утверждается в документе.

24 августа немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в настоящий момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Навальному стало плохо 20 августа. Это произошло во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего оппозиционера сняли с рейса и доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Днем 22 августа Навального доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь.