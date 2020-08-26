Доктор Мясников предложил способ определить причину комы Навального

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников предложил возможность помочь докторам в Германии определить причину комы оппозиционера Алексея Навального. В Telegram-канале он также высказался о возможном отравлении главы Фонда борьбы с коррупцией.

«Мне казалось бы разумным пригласить для участия в консилиуме и омских врачей, и тех московских специалистов, которые участвовали в консультациях, и немецких врачей, которые эвакуировали больного из Омска», — выступил с предложение доктор. Он уверен, что это легко можно провести дистанционно.

По мнению российского медика, слово «отравление» сеет недоверие между врачами, которые лечили Навального. Мясников подчеркнул, что наличие вещества пока не определено, а если это будет сделано, то предстоит классифицировать его принадлежность: лекарство, яд или постороннее вещество.

Специалист подчеркнул, что пока не ясны ни диагноз, ни прогноз по состоянию здоровья Навального. Крайне важно понимать, что происходило с оппозиционером в первые часы и дни болезни, добавил он. «Игнорирование мнения и действий врачей, оказывающих помощь на первых этапах ведения больного, может задержать постановку правильного диагноза», — заключил Мясников.

Ранее Мясников прокомментировал заявление немецкой клиники «Шарите». Врачи сообщали, что причиной тяжелого состояния Навального является найденная в организме токсичная субстанция. Мясников заметил, что при подтверждении информации об отравлении необходимо провести следствие.

Врачи пока не установили, какое именно вещество обнаружено в организме оппозиционера. По предварительным данным, оно относится к группе ингибиторов холинэстеразы.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, откуда его доставили на скорой помощи в больницу. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».