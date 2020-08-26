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Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за их диагноза Навальному

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Фото: Christian Mang / Reuters

Омские врачи, лечившие оппозиционера Алексея Навального обратились к коллегам из немецкой клиники «Шарите» (Charite) с просьбой предоставить данные, на основании которых была диагностирована интоксикация пациента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия-1».

Письмо подписано главным врачом больницы скорой медицинской помощи №1 Омска Александром Мураховским. В нем сказано, что при поступлении Навального врачи рассматривали диагноз отравление, но он не подтвердился и его сняли «как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов».

В документе отмечается, что выявленное у Навального снижение уровня холинэстеразы может быть вызвано в том числе приемом препаратов и эндогенными причинами различного происхождения.

25 августа сообщалось, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратится в правоохранительные органы из-за ситуации с Навальным, так как есть основания полагать, что была попытка иностранного вмешательства. Поручение проанализировать произошедшее дал председатель Госдумы Вячеслав Володин, по словам которого надо выяснить, не пытались ли другие государства навредить здоровью россиянина, чтобы создать напряжение в стране.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Пациент находится в искусственной коме.

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