Володин заподозрил иностранные государства в причастности к ситуации с Навальным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заподозрил иностранные государства в причастности к ситуации, которая произошла с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

На это, по его словам, могут указывать заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. «Обращает на себя внимание, что это произошло после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из‑за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии», — сказал Володин, отметив, что страны Евросоюза, США и Украина начали вмешиваться во внутренние дела республики, оказывать помощь оппозиционерам и устраивая провокации.

Володин также поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проанализировать произошедшее с Навальным и оценить, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России.

Отдельно Володин отметил действия летчиков, которые отреагировали на ситуацию и экстренно посадили самолет, где находился Навальный, а также омских медиков. «Хорошо, что Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы также, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера», — заключил он.

24 августа медики из берлинской клиники «Шарите» (Charite), где находится Навальный, сообщили, что клинические результаты указывают на отравление пациента веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. В заявлении подчеркивается, что эффект токсина в организме был доказан несколько раз в независимых лабораториях. Он по-прежнему остается в искусственной коме.

Между тем в Минздраве Омской области заявили, что у оппозиционера при госпитализации в местную больницу не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. В больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. Позже медики диагностировали острое нарушение обмена веществ. После случившегося официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления.