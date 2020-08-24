Омский минздрав отреагировал на заявление немецких врачей о состоянии Навального

У оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в больнице Омска, не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Так на заявление немецких врачей отреагировал минздрав Омской области, передает РИА Новости.

Как заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, врачи провели исследования на выявление широкого спектра синтетических веществ, но они показали отрицательный результат. Они в том числе не обнаружили ингибиторов.

Ранее медики из берлинской клиники «Шарите» (Charite) рассказали, что в организме Навального обнаружили токсин. Такой вывод они сделали после проверки в нескольких независимых лабораториях. Конкретное вещество, которое привело к отравлению, пока не установлено, проводится еще один анализ, однако известно, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы». Навального лечат атропином, который стандартно используется при воздействии токсинов.

Российский медицинский эксперт, завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра имени Пирогова Борис Теплых заявил, что омские врачи рассматривали версию об отравлении Навального, но она не подтвердилась. По его словам, в первые минуты после госпитализации пациента, они тоже использовали атропин. Он добавил, что в заявлении врачей «Шарите» не прозвучало ничего нового. Омские медики также предложили отправить биоматериалы Навального немецким коллегам, чтобы они смогли получить полный анамнез и проследить клиническую динамику его жизненных показателей.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».