Российский медэксперт оценил версию немецких врачей о состоянии Навального

Российские врачи рассматривали версию об отравлении оппозиционера Алексея Навального, но она не нашла подтверждения. Об этом рассказал медицинский эксперт, завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра имени Пирогова Борис Теплых, передает РИА Новости.

По его оценке, в заявлении немецких коллег из клиники «Шарите» (Charite) не прозвучало ничего нового. Теплых заявил, что врачи в Омске, где лечили пациента, в первые минуты после госпитализации использовали атропин, который сейчас применяют медики в Германии, — это стандартное лечение при воздействии токсинов.

Теплых уточнил, что немецкие врачи говорят о данных, указывающих на «интоксикацию ингибиторами холинэстеразы», а не о самом веществе.

Ранее 24 августа немецкие врачи из клиники «Шарите» назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию. Врачи пока не установили, какое именно вещество обнаружено в организме пациента, но предварительно известно, что оно относится к группе «ингибиторов холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин, в клинику «Шарите».