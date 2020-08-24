Меркель призвала прозрачно расследовать произошедшее с Навальным

Канцлер Германии Ангела Меркель совместно с главой МИД Хайко Маасом выпустила заявление, в котором призвала Россию прозрачно расследовать произошедшее с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Reuters.

«Те, кто в этом виноват, должны быть определены и привлечены к ответственности», — говорится в тексте заявления.

Ранее 24 августа стало известно, что немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию.

Конкретное вещество, которое вызвало отравление, пока не установлено — в данный момент проводится еще один обширный анализ. При этом предварительно сообщается, что оно относится к группе «ингибиторы холинэстеразы», это было подтверждено многократно, в том числе в независимых лабораториях. Известно, что Навального лечат атропином.

Днем 22 августа российского оппозиционера доставили из Омска в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.