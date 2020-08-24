Германия высказалась о возможном отравлении Навального

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального «вероятно в некоторой степени». С такой оценкой выступил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает Reuters.

В немецком правительстве также отметили, что Навальному сейчас необходима личная защита. В то же время министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал, что Берлину нужно дождаться больше информации от врачей, так как в деле все еще много пробелов.

Ранее сообщалось, что берлинская клиника «Шарите», куда госпитализировали Навального, отказалась пускать журналистов на свою территорию. Решение руководства больницы связано с поведением журналистов, которое создавало сложности персоналу и посетителям.

Днем 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику: к зданию больницы подъехали несколько автомобилей скорой помощи и пожарной службы, и его на носилках занесли внутрь. Сообщалось, что немецкие полицейские установили круглосуточное дежурство у клиники. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.